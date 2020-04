Billet matinal. Le bénévolat, c'est une activité d'honneur.

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : lundi 27 avril 2020 02:53 Mis à jour : lundi 27 avril 2020 12:53 Publication : lundi 27 avril 2020 03:00 Écrit par MedSouilah Affichages : 20

Bonjour. Il était 03:00, le shour est terminé, voyons ce nouveau billet matinal.

L'opération de la la confection des bavettes et des combinaisons de protection médical, est toujours en cours pendant le mois sacré au Centres de FP, ici en images, CFPA Féminin, par des enseignantes, stagiaires et autres volontaires, qui travaillent depuis le début Avril pour aider le staff médical et paramédical...

Aujourd'hui et tous les jours, jusqu'à ce que cela soit suffisant, jusqu'à ce que l'épidémie ait disparu et que la vie reprenne son cours d'antan. Continuez rabi yahfadkoum Jijelinfo Med Souilah .