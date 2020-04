Billet matinal. Les bonnes nouvelles, en pleine crise sanitaire.

Bonjour. Il est presque 01:00, le temps passe si vite, et, nous sommes déjà au 6 eme jour de Sidna ramadhane.

Le temps dehors est bien frais, pluvieux et joyeux apres une belle journée, passée, "bardanne wa selam aala jijel".

Pourvu que ça dure !

J'avais remarqué que nos amis lecteurs attendent les bonnes nouvelles avec impatience, car, en annonçant de bonnes nouvelles, on se rend aimable...

Nous sommes optimistes et actuellement, nous ne sommes plus dans la situation connue au début. Nos hôpitaux ne sont plus surchargés et nous nous améliorons tous les jours.

Le nombre de guéris, ne cesse d'augmenter et le nombre de décès baisser...

Il nous reste juste la maitrise des nouveaux contaminés, et, on s'en sortira inchaallah.

Sur la télé, j'ai suivi l'intervention du directeur gle de l'OMS, qui insiste sur la mobilisation, seul moyen pour combattre le virus.

L’OMS mobilise pour un vaccin « pour tous » : De nombreux pays et acteurs économiques privés se sont engagés à se mobiliser aux côtés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour accélérer la production de vaccins, traitements et tests de diagnostic et en assurer un accès équitable.

Saha shourkoum et bonne journée à toutes et à tous avec d'autres bonnes nouvelles inchaallah 🌅

Jijelinfo Med Souilah