ALGER- Cent-quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 3848 et celui des décès à 444, a indiqué mercredi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Les sept décès ont été enregistrés dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj (2 cas), Sétif (2), Tipasa (1), Adrar (1) et Ouargla (1) a précisé M.Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l'évolution de la pandémie.

Il a ajouté, en outre, que le nombre des cas confirmés au coronavirus est réparti sur 47 wilayas, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1702, dont 51 durant les dernières 24 heures.

Selon le même responsable, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% de l'ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

Il a également fait savoir que 11 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas ce mercredi, tandis que 21 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 15 autres ont enregistré plus de 4 cas, relevant que les wilayas de Blida, Oran, Sétif, Ain Defla, Constantine, Tlemcen et Tiaret sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.

Dr Fourar a aussi indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 6666, comprenant 2681cas confirmés par analyses de laboratoires et 3985 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 17 patients sont toujours en soins intensifs.

Il a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d'éviter toute transmission du virus.

De son côté, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué, qu'en plus des mesures préventives prises par les pouvoirs publics et en dehors du confinement sanitaire appliqué à chaque wilaya, il est du devoir de tout un chacun de respecter les gestes barrières, notamment la distanciation sociale, conformément aux mesures prises par le comité scientifique pour assurer un retour le plus tôt possible à une vie normale.

APS