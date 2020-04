Billet matinal. le devoir et obligation du citoyen par rapport au coronavirus

Bonjour. Il est 00:26, le temps devient plus doux, les gens sont dehors, négligeant les dangers du vilain virus, qui gagne encore une autre commune, la perle jijellienne, Ziama mansouriah.

En effet, il a été enregistré un couple, qui revient d'Alger, et, qui laisse la tristesse sur les visages de nos concitoyens de cette ville calme et isolée, a t-on constaté...

Rabi yachfihoum inchaallah

Les commerces sont ouverts, les marchés pleins à craquer, et, le virus nous guette dans tous les coins de la wilaya.

Certes, la situation n'est pas alarmante, mais inquiétante pour beaucoup de citoyens, qui sont conscients du danger mortel.

Ce qu'il nous reste à faire ?

Il est du devoir de tout un chacun, de sensibiliser et de respecter les gestes barrières, notamment la distanciation sociale, conformément aux mesures prises par le comité scientifique pour assurer un retour le plus tôt possible à une vie normale.

Le vilain virus, se propage de jour en jour, en gagnant du terrain.

Soyons patients, vigilants et responsables, mais surtout mobilisés pour éviter la catastrophe.

RESTONS OPTIMISTES. RABI YASTAR 🌹

Prompt rétablissement à tous les malades et un grand hommage au staff médical et paramédical, qui passent le ramadhan loin de leurs familles... Saha shourkoum

Jijelinfo Med Souilah