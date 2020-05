BILLET MATINAL. Ramadaniates: 10eme jour, les commerces de nouveau fermés.

Bonjour. Il est 00:05, nous sommes déjà au 10 ème jour de sidna ramadhane, en pleine crise sanitaire, qui continue ses ravages à travers le monde entier.

Chez nous à Jijel, aucun cas confirmé de covid 19, depuis 03 jours, mais les comportements des citoyens dans les commerces, ces derniers jours, nous ont laissé vivre avec la peur et l'angoisse.

Les alertes et cris de détresse des médecins et citoyens assidus et disciplinés, ont poussé le wali, à prendre des décisions et passer à l'acte, pour non respect des citoyens des mesures de distanciation sociales.

Les commerces de pâtisserie, de confiserie, de gâteaux traditionnels, ainsi que ceux de vêtements et chaussures, de coiffure, les magasins de vente d'ustensiles de cuisine, électroménager, parfumerie, bazar etc... seront de nouveau fermés à jijel sur décision du wali, a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de la wilaya.

À notre avis, il reste encore le suivi et contrôle rigoureux, auprès des marchés de fruits et légumes, ainsi que les superettes, par les services compétentes, et, l'application stricte des moyens de protection, car, c'est notre seule chance de s'en sortir.

BONNE JOURNÉE À TOUTES ET À TOUS ET SAHA SHOURKOUM ET SAHA RAMDANKOUM

Jijelinfo Med Souilah