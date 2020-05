BILLET MATINAL: Point de vue

Situation épidémiologique aujourd'hui à Jijel / Jusqu a tôt ce matin 08.05.2020

@ Hôpital Jijel:

- 07 cas confirmés sont actuellement sous traitement.

- 01 cas, actuellement suspecté, en attente d'analyse Pasteur.

- 05 conditions de guérison.

- 04 décès.

_@ Hôpital de Taher:

- 17 cas sous traitement, dont ceux confirmés avec le scanner.

- 01 cas suspects attendent actuellement l'analyse Pasteur de Taher et de l'émir Abdelkader

- 09 cas guéris sortis de l'hôpital.

- 04 autres cas rétablis en attendant le deuxième test pour confirmation.

@ Hôpital d'El-Milia:

- 05 cas confirmés actuellement à l'hôpital.

- 01 cas suspect,une femme ..

01 décès.

00 guéris

SAHA FTOURKOUM et souhaitons un prompt rétablissement à tous les malades et un grand hommage au staff médical et paramédical.