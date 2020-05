Billet matinal. Un message, les belles paroles de la vie.

Chaque année, pendant un mois, des musulmanes et des musulmans à travers le monde jeûnent du lever jusqu’au coucher du soleil. Cela, non seulement pour respecter la prescription divine dans la sincérité , mais surtout, pour une méditation intense et pieuse de leurs aspirations spirituelles au-delà de son horizon limité....

L’exercice spirituel que procure le jeûne du Ramadan nous rappelle simplement que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, mais de simples créatures de Dieu et que nous Lui appartenons. Cet exercice nous rappelle que finalement nous ne sommes que des passagers sur cette terre.....