Poésie au temps du covid -19

Je partage mon ravissement d’être sollicitée du Mexique 🇲🇽 pour contribuer avec mes trois textes poétiques traduits en espagnol et en anglais ,publiés dans l'anthologie mondiale pour la paix de 690pages) éditée au Mexique (Mexico)

L’Anthologie mondiale est intitulée :UN GRITO POR LA PAZ (Un cri pour la paix)

dans ce monde ou les affrontements ne sont pas inévitables, même si le monde reste une proie à un grand nombre de conflits larvés et que nombreuses sont les situations dans lesquelles la paix demeure si fragile.

les poètes du monde crient avec les mots pour la consolidation de la paix ...pour un monde meilleur !cherchent la paix, et veulent l’obtenir.

Bravo aux semeurs d’’espoir ,d ‘humanisme et de paix dans le monde entier :les 137 poètes participants,de 55 pays des cinq continents de la terre, dont une copie de l’opus sera remise au président des nations unis (au Siège des Nations Unis)

Je suis extrêmement reconnaissante envers l'initiateur et le chef du projet, Felipe et Leaticia ainsi , tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce grand travail de langue haleine .

Photos:

Extrait d’un poème (en français)

Photo du livre

Et photo d’une partie de la liste (467)ou Mon nom apparaît sur la liste.