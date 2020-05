Billet matinal: Croire en soi-même

Le plus grand virus qui détruit votre capacité intellectuelle, c’est de ne pas croire en vous-même.

Bonjour. Il est 00:21, la pluie s'est calmée et reviendra tout à l'heure, selon météo achouat.

Le calme revient également dans la rue, les enfants rejoignent leurs parents confinés, après avoir longuement joué au jeu de la souris avec les forces de l'ordre.

Ces enfants, ne savent pas que la ville la plus proche de Jijel, Sétif avait enregistré 43 contaminations de covid-19 en une journée, dont 21 dans une seule famille. Bejaia: 08 et Constantine: 15.

Et, les wilayas d'Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tipasa et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces dernières 24 heures.

Autres nouvelles: Le pétrole, revient ce matin à la hausse pour la troisième semaine de suite. En ce moment même, Lundi 18 mai 2020 00:32

Le cours du pétrole Brent en dollars: 33.41 $ +0.57 1.74%

Enfin, ce qui nous manque, il me semble c'est le manque de communication, informations et sensibilisation...

Les gens se sont habitués avec la rumeur, dans un monde où l’information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous car il détruit les défenses immunitaires de sa victime. JA

Bonne journée

MedSouilah