Billet Matinal: Inquiétude, crainte, appréhension et souci...

Bonjour, Il est 00:29, je me suis réveillé après un petit sommeil d'une heure, car, la journée était très dure, chaude et humide. Heureusement que la brise de mer est de retour la nuit.

Comme nous l'avons déjà annoncé, les nouveaux cas par jour correspondent aux nouveaux cas recensés au cours des dernières 24h, il me semble que le virus, s'est déplacé provisoirement vers la montagne, chez les braves citoyens de bordj Ali.

Il est vrais que la progression du nombre de cas continue à ralentir en ville, à Jijel, Taher, mais de nouveaux foyers d’infection sont apparus ces derniers jours à El-Milia, où, 09 citoyens ont été ainsi testés positifs au coronavirus dans la région, 09 cas ont été confirmés dans l'hôpital de la ville, dont 06 de Settara - Bordj Ali-.

Une région pourtant considérée comme « zone verte », au début de l'épidémie.

Voilà pourquoi, nous sommes toujours inquiets, et souhaitons, que l'opération mise en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination, sera efficace dans les prochains jours à venir.

Enfin, restons toujours optimistes et vigilants, en souhaitant un prompt rétablissement aux malades et un bon courage au staff médical et paramédical, dans leurs noble et difficile mission.

La photo jointe du jour, est de la région d'El-Milia.

Une image qui représente un joli tableau original et poétique

Bonne journée



Jijelinfo Med Souilah