Aïd El-Fitr: visite aux enfants hospitalisés et aux malades de covid-19 à l'Hôpital d'El-Milia.

Le directeur de l'hôpital, personnel et son staff médical et paramédical d'El-Milia, ont rendu visite ce dimanche aux malades du service pédiatrie de l'Hôpital et le service du coronavirus, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, dont le nombre des cas confirmés de covid-19 est de 09 et 12 cas suspects.

Yaatikoum essaha ; Nos concitoyens malades, dont le vœux le plus cher est de guérir pour rejoindre leurs familles le plus tôt possible ont tenu, à cette occasion, à remercier tous les membres du personnel qui veillent sur leur santé.