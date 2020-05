Communiqué de l'agence national des barrages et transferts.

Barrage de Tabellot. Kaous.

Attention des travaux de nettoyage du dit barrage auront lieu demain mardi 26.05.2020...

Ces opérations peuvent provoquer des montées rapides des eaux, inattendues et temporaires. En quelques minutes, le niveau et le débit de la rivière augmentent fortement, emportant des matériaux accumulés dans le lit en période sèche et entraînant un risque mortel pour les personnes stationnant dans le lit de la rivière.