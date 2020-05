Jijel: 03 accidents graves.

Les deux premières images montrent un accident qui a causé deux blessés graves au niveau de djimla.

Une moto avait heurté,en rentrant de plein fouet avec une voiture des gardes forestiers et un camion de la commune, qui étaient stationnés.

Les deux autres accidents ont eu lieu a Texenna: Le premier au lieu dit Assratou,sur la route de Selma, qui a causé deux blessés graves.

Et, le second a eu lieu au niveau de Chaaba metlatine, dans la région de Texenna, et, qui avait causé un blessé grave.

Par ailleurs, 17 personnes ont ont été blessées dans des accidents de la route survenue à travers le territoire de la wilaya de Jijel, durant les dernières 24 heures,apprend t-on de la Protection civile.

PRUDENCE ! PRUDENCE...

Souilah Med Jijelinfo