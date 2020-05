La matinale jijel.info: Une triste nuit à Sidi Abdelaziz.

Bonjour. L'adhane du sobh vient de retentir, il fait bien frais dehors, où, le silence est maître de bord.

J'ouvre mon courrier, et, je decouvre que les mauvaises nouvelles. Ya rabi wastarna.

Un jeune malade mentale R.S, habitant Sidi Abdelaziz, avait agressé durant la nuit du Samedi à dimanche, ses deux frères au rasoir et son voisin avec une planche, restée clouée dans sa tête.

Selon notre source sûre, les médecins ont réussi à arrêter et stopper l'hémorragie externe et extraire difficilement trois clous de la tête du voisin de l'agresseur. 😲🤔

Les trois victimes sont dans une situation stable, et, c'est demain que les médecins décideront sur leur transfert hors wilaya.

Autre agression durant la même nuit à Taher, où, un jeune a été touché à la tête avec une pierre au niveau de Tassift. 😲

Voilà le nouveau visage de la rue dans toutes nos villes et villages, où, nos braves citoyens, se sentent malheureusement de plus en plus exposés aux agressions sous toutes ses formes.

Tous les jours, nous apprenons que des agressions à l'arme blanche, ont eu lieu dans la rue.

Ya hasra aala dik layamat ezzinine, où on pouvait se promener dans la rue en toute sécurité, même la nuit. 😲🤔

Jijelinfo Med Souilah