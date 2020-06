Photo insolite de Jijel.

Bonjour. Il nous reste une bonne demi heure avant la levée du confinement.

Voyons cette image que je retrouve dans mes archives, prise à Jijel.

Oui à Jijel, où, la jeunesse que nous avons hérité du régime des 20 dernières années est la même partout à travers le territoire national.

Devenue incontrôlable, indisciplinée et suicidaire par le phénomène de la harga, l’émigration clandestine, et ce malgré toutes les mesures entreprises pour y faire face. Ce dernier prend de plus en plus des proportions alarmantes.

Cette jeunesse qui nous cause aujourd'hui beaucoup d'ennuis à l'école ou dans la rue, avait subit également la souffrance de la décennie noire des années 1990-2000, ensuite, est arrivé les conséquences des 20 dernières années que nous connaissons tous.

"... Yakhi kalhoum Errigla allah Yarahmou:

Rigla: "amrayhine ycarralagiw ebhar we ybantrou sma". Quand à Da kadour Betata allah yrahmou, il a dit : " taâyaou terfdou esseloum bach tchoufou bhar"... " Bonne journée

MedSouilah