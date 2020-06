La poétesse jijelienne Nina Lys Affane prendra part, aujourd’hui, au Forum afro-asiatique des cultures, qui verra la participation d’une vingtaine d’artistes, de poètes, de cinéastes et d’écrivains issus principalement des continents africain et asiatique, mais aussi d’Europe (France, Espagne et Portugal). Organisée par l’Alliance des créateurs arabes, cette troisième édition est inscrite sous le thème de “La poésie et arts plastiques, un héritage humain pour la tolérance”, dont le Sénégal sera le pays à l’honneur. Pour rappel, Nina Lys Affane a à son actif plusieurs participations à des festivals internationaux poétiques francophones.

Elle est l’auteure de nombreux recueils édités et distribués en Algérie et à l’étranger. Ses œuvres ont, entre autres, pour titres Fracas de sens, En pourparlers avec l’amour, Havre de sens, Confessions... Par ailleurs, Nina Lys Affane figurera dans l’anthologie poétique féminine d’Espagne, une œuvre littéraire dont les textes sont traduits dans vingt langues. Elle sera la seule participante d’origine africaine à cette anthologie, éditée par la maison d’édition madrilène Chemins sans frontières. Cette œuvre ayant pris deux ans de travail verra, enfin, le jour le 11 juin — sortie prévue le 23 mars, mais reportée pour cause de la pandémie de coronavirus. À noter que 25 poètes des cinq continents y figureront, et les droits d’auteur seront reversés à l’association Messagers de la paix.

Amor Z.