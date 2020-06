El-Aouana, Taza et Ziama: Le singe magot ravage tous les vergers.

Nos concitoyens habitant les villages sus-citées et même dans le djurdjura, vivent tous le même cauchemar quand on sait que dans tous les hameaux nichés au pied de la montage, des colonies entières causent d’énormes dégâts à toutes les cultures potagères qui font vivre ces pauvres montagnards.

Je les ai remarqué du cotee des ouled M hamed, également a Zrara et même dans la cité, ou encore du coté de l ex. El-Aouana, cheraitia et benifoughales etc... qui se baladent bien tranquillement, et qui ravagent tous les arbres fruitiers. même les oliviers, n ont pas été épargnés

Désormais, ce destructeur malicieux envahit les villages riverains de cette aire - dite protégée -

desormais, ces braves citoyens, ne mangeront plus de fruits, comme les figues, les raisins etc...a peine commencent-elles à mûrir, elles sont déjà abîmées