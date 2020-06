Lettre ouverte au Président de la République

ASSOCIATION AMEL OULED M'HAMED Hôtel Les Glycines - El Aouana - Jijel

Agrément N°001/2013 Tél: 0555.21.17.67 / 0557.49.34.17

El Aouana le 14 Juin 2020



Monsieur le Président,

Au nom de la Justice et de l'Etat de droit, deux credo phares que vous mettez à juste titre en avant depuis votre arrivée à la magistrature suprême, nous avons l'honneur de vous faire part des dépassements commis, le 04 juin 2020, par une Institution de l'Etat -en l'occurrence les Services des Infrastructures Militaires de la Wilaya de Jijel - aux détriments de la population de Ouled M'hamed à El Aouana - Wilaya de Jijel.

En effet, ces Services ont abusivement procédé à l'ouverture de pistes dans une zone d'habitation privée qui leur a été attribuée par la Wilaya de Jijel en 2005 sur la base d'une fausse déclaration du Cadastre -et dont l'inscription cadastrale a fait l'objet de la part de ses propriétaires, d'une opposition dans les formes et délais requis auprès de la Conservation Foncière de Jijel - Ainsi ils ont, par l'usage d'un bulldozer, non seulement commis un acte contraire à leur engagement écrit, ont aussi profané notre cimetière et mis à nu les tombes de nos Martyrs et nos aïeux.



Ceux, chargés de cette mission, qui connaissent parfaitement le dossier de cette « Zone d'ombre » et que la population sur place a supplié de sursoir momentanément aux travaux- en attendant les résultats des démarches entreprises auprès de l'ensemble des parties et autorités concernées n'ont rien voulu entendre et ont poursuivi jusqu'au bout leurs abus.



La dernière démarche entreprise sur cette affaire qui dure depuis des années -dans laquelle sont victimes des dizaines de familles et pour laquelle toutes les instances concernées ont été saisies et relancées à maintes reprises - a consiste en la remise le 17 mai dernier d'un dossier complet à l'attention de Monsieur Le Médiateur de la République. La solution du problème est simple : elle se résume à amender un arrêté wilayal, signé sur la base d'informations fallacieuses.



Monsieur le Président,

En votre qualité de Premier Magistrat de ce Pays, nous vous faisons appel pour mettre un terme à cette injustice.

Il s'agit de réhabiliter dans leur droit légitime des familles entières sans défense, victimes de la « hogra » et que l'on veut délester de leurs biens -au mépris de la loi et par le fait accompli-. Sans douter aucunement de la bonne volonté et de l'efficacité des services de la Médiature, nous pensons que la mise en place d'une commission d'enquête, est la seule voie qui pourrait mener à la réparation de cette injustice.



Avec votre permission, nous vous adressons par pli séparé le dossier complet de cette affaire.

En vous remerciant par avance de l'aimable attention que vous voudrez bien prêter à notre appel, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président l'expression de notre très haute considération.



Le Président de l'Association

Ahcene OULMANE

Le Secrétaire Général de l'Association

Boualem BOUKERBOUT