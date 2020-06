MESSAGE D'UN AMI.

A l'intention de Mr Med Souilah

«Les sentiers de l’aventure», le nouveau livre de Achour Zemouri

Excellente nouvelle pour les férus de la lecture, notamment les amoureux de la nature, de la culture et des coutumes de nos pittoresques et ancestrales villages que baroudeur des sentiers et autres pistes forestières en montagnes, Achour Zemouri en l'occurrence, vient d'immortaliser en publiant un magnifique livre aux souvenirs intarissables intitulé « Les sentiers de l'aventure ».

Son ouvrage raconte les aventures d'un groupe qui s'adonne hebdomadairement, soit chaque samedi, à la randonnée pédestre à travers les montagnes aux splendeurs naturelles sans nulles pareilles et les paisibles villages de notre chère patrie Algérie.

« Sur leur route, que ce soient pistes forestières ou sentiers de chèvres, un intérêt particulier est porté à l’histoire, la culture et aux coutumes de chaque région, sans oublier la nature où, chaque lieu, chaque endroit a sa particularité et sa beauté », lit-on sur la préface de présentation signé par l'expert des lettres et amoureux de la nature le professeur Khaled Lemnouer.

Cet ouvrage est un vrai grand hymne à la nature sans laquelle l'humanité aurait dépéri depuis bien longtemps.

Pour information, ce groupe est un habitué des escapades exploratives et thérapeutiques. C'est même devenu une passion et un mode de vie pour ces valeureux randonneurs charmés par les sublimissimes paysages et les sites qui se présentaient à eux à chaque détour.

Dans un style soigné et efficace, Achour Zemouri raconte ses randonnées un peu à la manière des cinéastes du bon vieux cinéma avec des seconds rôles qui donnent une saveur et un éclairage particuliers à la banalité des événements. L’auteur privilégie l’ambiance du groupe, l’histoire, la culture et la beauté de la nature par rapport à l’action, il installe un climat pesant qui attire le lecteur à aimer la nature et la beauté del’Algérie.

Dans ce livre, l'écrivain Algérien nous entraîne dans plusieurs aventures. Tous les sites naturels visités et les villages traversés sont, d'ailleurs, décrits minutieusement bien par l'auteur qui planche, d'ores et déjà, sur son prochain livre.

Il y'a lieu de signaler que le magnifique livre de Achour Zemouri, retraité de l’administration publique, actuellement correspondant-journaliste, se vend déjà sur les plates formes internet Edlivre, Amazon...

Cet ouvrage est, au fait, un ensemble d'articles illustrés et publiés sur certains journaux; ouvrage que je vous conseille, évidemment, d'acheter et de lire absolument.

https://www.edilivre.com/les-sentiers-de-l-aventure-achour…/