Sidi Abdelaziz: Route coupée pour la deuxième journée consécutive

Route coupée pour la deuxième journée consécutive sur la voie express, à Sidi Abdelaziz, après la publication de la liste des bénéficiaires du quota des 46 logements.

Les citoyens en familles, bloqués sous un soleil de plomb, souffrent depuis de longues heures...

Et, les protestataires s’estiment lésés par cette distribution qu’ils considèrent injuste. Causant une paralysie quasi-totale aux entrées de la ville...

Par ailleurs, nous apprenons de nos lecteurs, que beaucoup de nos concitoyens, connaissant la région, avaient contourné le point fermé, et étaient contraints d’emprunter le chemin de wilaya qui relie Chekfa, ouled askeur, Bôuraoui belhadef et el ancer, malgré les désagréments et les dangers que comporte ce détour.