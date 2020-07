QUAND L’INCOMPÉTENCE TROUVE SON CHEZ SOI

Un panneau qui en dit long sur cette belle région. Un panneau qui se trouve sur l'une des routes du nord les plus touristiques . Nous sommes sur le point de quitter la wilaya et elle nous souhaite une bonne route. Comme vous le savez les wilayas ont appris à parler chez nous, elles adressent des messages de bienvenue et de bonne route. Dans le passé, avant chaque départ, on jetait de l'eau derrière le voyageur en lui souhaitant Trik 'slama et c'était un voeu sincère dit par un être vrai tout comme 3la 'slama et il n'y avait pas ces panneaux vides de sens et qui coûtent très cher.



Mais là où la wilaya de Jijel se démarque avec ce panneau, c'est dans fâcheux développement de la médiocrité qui y règne. SAFE TO ROAD n'existe qu'à Jijel et l'institution responsable a fait ses preuves de totale incompétence. Trik 'eslama a d'abord été traduit par SAFETY ROAD, c'est-à-dire traduit mot à mot et ne veut rien dire en anglais sinon ROUTE DE SECURITE puis, la stupidité se sentant chez elle, on est passé à SAFE TO ROAD qui signifierait avec beaucoup d'efforts SUR À LA ROUTE.

En anglais, on dit tout simplement HAVE A NICE TRIP ou WE WISH YOU A NICE TRIP.

En voulant bien faire, on ridiculise toute une région en exposant une telle incompetence. Combien de citoyens, de ministres, de professeurs sont passés sous ce panneau? Rien n'y fait, il reste là comme pour leur rappeler qu'après le panneau, ils seront de nouveaux plus intelligents.

Puisse le voyage quitter la route de l'incompétence et reprendre celle du bon sens. Quand on ne sait pas, il ne faut parler pour les autres.

Igel