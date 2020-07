READY FOR ARIZONA

Le confinement à Jijel n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, la région est toujours libre de toute réglementation sanitaire. Les commerçants décident s'ils doivent porter une bavette ou non et le citoyen en fait de même. D'après certains, de tous niveaux sociaux et d'éducation confondus, le coronavirus n'a pas touché Jijel. Les enfants même le répètent, à Jijel, il n'y a pas de Corona. Plus éloigné de la réalité et du bon sens, ayant atteint le summum de l'inaptitude mentale, l'olympe de la stupidité, consiste à annoncer haut et fort que le Corona de Jijel n'est pas un Covid19 mais un simple virus de la grippe, probablement le moins dangereux de la fameuse famille

Nous presque poussés à croire que nous sommes tellement bons et sages que même ce virus mortel se serait assagi en notre présence. Méchant pour les autres, gentil avec nous.

Non, c'est un virus, il ne fait pas de différence, il a juste besoin d'un de nous pour se multiplier et il est là pour se multiplier. Il ne réfléchit pas. C'est juste de l'ARN qui a besoin d'une cellule, de préférence humaine, qu'elle soit chinoise ou jijliya importe peu.



Mais fait plus grave, ce qui s'applique aux individus s'applique à la région toute entière qui défie de toutes les règles du bon sens en se profilant comme le centre des vacances méritées de toute l'Algérie. Une plage a été nettoyée avec beaucoup de publicité, les fameux fanions (revêches malgré leur coût et leur laideur des temps coloniaux) ont été attachés en attendant que le vent les déchirent pour faire tourner le business l'année prochaine ad libitum.

Bref, tout le monde est prêt et surtout les agences de location clandestines. Mais prêts à quoi? READY FOR WHAT?

READY for ARIZONA. Ce qui s'est passé dans cet état américain arrivera à Jijel, si nous ne redevenons pas sages. Cet état US déconfiné a été la destination de tous les américains en manque de liberté et d'espace. Il est tout simplement devenu le HOTSPOT DU COVID 19.

Igel