Jijel: Deux noyades dans la journée.

Je viens de recevoir une communication de Cavallo, une famille entière a été prise au piège et emportée par les vagues.

Deux ambulances et la police sont à la plage Zouakra.

La même source, non encore confirmée rajoute que le père était dans un état critique.

Nous y reviendrons tout à l'heure.

.....................................................................................................

11:00 Nous apprenons avec tristesse que le père de famille, originaire de Jijel est décédé, les enfants ont été sauvés par les jeunes, mes voisins de la cité Ali Berrahal.

إنا لله وانا إليه راجعون عظم الله أجركم



Une autre noyade à Béni Belaid.

Nous apprenons avec tristesse qu'un citoyen a disparu au fond de mer, au niveau de la côte rocheuse de Béni Belaid.

Les recherches se poursuivent par les éléments de la protection civile de Belghimouz et les plongeurs du port Djen Djen à la recherche du corps du citoyen noyé et porté disparu.

Jijelinfo MedSouilah