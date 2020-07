AW: Aedes 1-Corona 0

Les moustiques retiennent l'attention des jijeliens plus que le Corona. Cela est très intéressant à remarquer à plusieurs points de vues.

Nous réagissons plus aux désagréments tangibles causés par le moustique qu'aux dangers mortels causés par un virus invisible.

Cela ne présage rien de bon car cela signifie que nous avons besoin d'être piqués pour réagir. Cela ne présage rien de bon car le virus nous a choisi, nous, les humains et non un quelconque animal qui ne peut qu'agiter sa queue pour se débarrasser de son agresseur.! ! Et

Le Covid 19 ne pique pas. Il est silencieux, sournois et mortel. Notre comportement doit donc s'adapter à lui pour avoir une chance de nous protéger et protéger nos proches. Notre comportement doit pouvoir évoluer dans l'abstraction et c'est cela même la qualité majeure de l'humain. A moins que nous soyons restés primitifs au point de ne réagir qu'au tangible.

Igel