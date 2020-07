El-Aouana ex:Cavallo: Le village se réveille dans la tristesse et l’émoi…

Nous sommes le 06 juillet, le village se réveille d'un cauchemar à répétition, au petit matin, sur sa joli côte de Saphir, devenue une côte à haut risque, qui n'est plus adaptée au trafic et aux véhicules actuels, ni aux baignades par manque de sécurité et absence des maîtres nageurs.

Les braves citoyens attablés tôt ce matin au petit café du coin, en essayant de respecter la distanciation de sécurité, se posent des questions pour que cela ne se reproduise plus, après la perte tragique du père de famille, Tarik Kimouche pharmacien de fonction, au niveau de la plage de Challat.

Et, pourtant nous avons des spécialistes en sécurité, connaissant les dangers de la mer, les coins à risques, qui doivent trouver un moyen de mettre fin à cela, de concevoir un plan pour éviter que cela ne se reproduise...

Ce matin, j'ai été voir les voisins qui avaient secouru les filles du défunt.

Ils me racontent cette histoire touchante qui restera gravée à jamais dans ma mémoire.

Le défunt est arrivé à la plage déserte dite Zouakra, non loin de Challat, à proximité de plusieurs oueds, le matin du 05 juillet.

Quand il avait remarqué la disparition de ses enfants, il n'a pas hésité une seule seconde à aller les secourir.

Il avait longtemps combattu contre les courants d'air qui l'ont emporté du côté de Challat !

Le premier sauveteur arrivé sur les lieux, venant de Arbid Ali, ex: Caillet, est un citoyen malade mentalement, et devient le plus souvent agressif, Abdellah B.

Par miracle, il arrive sur les lieux, il a réussi à sortir une fille accrochée à son père déjà dans un état critique. Et, avait appelé au secours....

Mes voisins arrivent sur les lieux, Salah, Djamala, et surtout le grand champion de la plongée, Maameri Timou, qui ont réussi à sauver les filles et sortir le corps du défunt, allah yarahmou birahmatih, il avait risqué sa vie pour sauver ses enfants.

Cette histoire m'a bouleversée, je regardais les lieux de ma fenêtre, en prenant cette image, et, mes pensées rejoignent les enfants du défunt, car, j'avais eu une triste aventure avec la mer, en perdant deux êtres chers: mon beau frère Rewdane Harbi, un grand champion de la plongée en apnée et mon cousin Souilah Midou, plongeur en apnée, du coté de l'îlot.

La mer fait encore trop de morts et de blessés, par négligence des uns et des autres ou inconscience.

Le message a été bien transmis aux responsables, ne laissez jamais les plages sans surveillance.

Laissons le temps au temps, et souhaitons bonnes vacances à nos concitoyens...

Souilah Med Jijelinfo