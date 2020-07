La route de Kissir sera éclairée en solaire.

Installation de lampadaires à énergie solaire sur la route de contournement de Kissir, sur une distance d'environs 14 kilomètres a t-on constaté ce matin.

Voilà un joli travail, quand on sait que Jijel, est une région à fort potentiel d'ensoleillement.

En plus cette opération , a pour objectif de sécuriser les usagers et de réduire le nombre d’accidents sur cette route dangereuse, composée de virages et de descentes.

Espérons que le pays s’engagera encore plus dans une démarche écologique, et que tout le littoral Algérien, les plages, les cimetières... seront éclairées en solaire.

Jijelinfo Med Souilah