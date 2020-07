Entre sacrifice des uns et déni des autres.

Il faut le dire: Les citoyens bravent les mesures sanitaires.

Je viens de descendre d'un bus de transport, première remarque: Rien ne va plus avec l'indiscipline des usagers qui montent sans bavettes, d'autres les mettent carrément sous le menton.

Autre remarque, ils occupent le même siège.

Au moment où, une autre partie de la population, à leurs tête le corps médical et paramédical, s'inquiètent devant la recrudescence des cas confirmés de coronavirus, nous constatons ce relâchement de l'autre partie de la population.

Ni le chauffeur du bus, ni le receveur portaient la bavette... Et, quelle bavette qui date de plusieurs jours, voir plus.

N'harkoum zine

Jijelinfo Med Souilah