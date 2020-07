En faisant le bilan de nos étés, nous nous rendons compte qu'ils ont toujours été marqués par les mêmes faits:

• Une campagne de nettoyage sommaire de quelques plages, avec des actions ponctuelles sans le moindre sens de traitement efficace du problème.

• L'accrochage des fameux fanions qui répètent la laideur des temps coloniaux

• L'occupation de parkings sauvages illicites qui rakettent les estivants

• L'occupation des plages publiques par des loueurs de tables

• Les drames causés par les noyades

• La hausse des prix



• Le manque d'eau

• Les ordures jetées partout par les estivants

• Le manque d'activités culturelles de qualité

• Le manque de moyens des communes pour faire face à cette vague humaine.

• Les profits féeriques non déclarés des loueurs clandestins

• Les embouteillages

• Le cirque

• Les chapiteaux

• La restauration douteuse

• Le manque de sanitaires publics

• Les services d'urgence des hôpitaux dépassés

• Les stationnements sur les trottoirs

• Le bruit tard dans la nuit

• Les cortèges de mariage qui font des rodéos sous les yeux de la police

• Les concerts de musique affreuse du port de pêche de Bouddis qui, il ne faut pas s'étonner, était une bouche d'égout

• Etc, etc.

Mais il y a encore un fait dominant. Celui des feux de forêts. Et ces feux sont liés directement à la présence humaine.

Le pire est donc à prévoir car il y aura plus de gens dans les forêts pour chercher la fraîcheur qui leur est interdite au bord de l'eau.