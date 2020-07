EL-MILIA Des terrains matico squattés

Réalisés et laissés à la merci de personnes qui se sont quasiment organisés en groupes rivaux pour jouer leurs parties de football, les terrains de proximité de type matico sont au centre d’une grande polémique à El-Milia. “Dans ces espaces, c’est la force et l’arrogance qui l’emportent”, lâche-t-on sur un ton d’indignation.

Chaque groupe impose son agenda aux autres et fixe ses horaires pour occuper ces terrains de la manière qui lui convient, créant un climat de tension. Pendant ce temps, des associations qui ont dûment déposé des demandes officielles à l’APC pour avoir leur “temps de jeu” se trouvent exclues de ces terrains. Les multiples démarches entreprises auprès de l’instance communale sont restées sans suite, puisqu’on ne daigne même pas intervenir pour mettre de l’ordre dans ces terrains. “On est en confinement, tout est gelé”, réagit-on, cependant, à l’APC. Sous le couvert d’un confinement pourtant officiellement levé, on abandonne des infrastructures de sport aux caprices de personnes qui s’imposent comme les gérants de ces escapes, au mépris des règles d’équité dans leur exploitation.

C’est le cas du terrain de proximité de la cité de la polyclinique, où les riverains se plaignent de plus en plus du comportement de groupes qui s’affrontent parfois avec violence pour s’imposer. “Ce ne sont pas des sportifs, ce sont des bagarreurs, ils sèment le désordre ici dans un terrain censé être un lieu de discipline”, s’élève un habitant de cette cité. En tout, il y a trois terrains que se partage une population de jeunes et de sportifs de plus en plus nombreux à ne pas trouver d’espaces où s’adonner à la pratique sportive.

En l’absence des services de l’APC, chargés de les mettre à la disposition des associations pour les gérer d’une manière organisée, ces terrains continuent d’alimenter une rivalité antisportive entre des groupes rivaux, censés être des équipes de football jouant dans la discipline et le fair-play.

Exit donc les associations qui ont déposé des demandes pour les exploiter tel que prévu dans les objectifs de leur réalisation, et place à l’anarchie dans la gestion de ces espaces.



Amor Z.