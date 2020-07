L'importance de la politesse

Saviez-vous que la Politesse est un agent de police féminin ayant pour mission principale de contrôler les véhicules à l'arrêt? Le terme vient de la contraction de Polizeihostesse. Oui, nous sommes bien loin de chez nous, en Allemagne, le pays reconnu pour ses réussites basée sur l'ordre et de l'efficacité.

Reprenons le sens commun de la politesse dont les définitions et les marques sont multiples et varient partiellement de culture en culture. Le fond, en lui, reste le même, la politesse cherchant à rendre la communication et l'attitude des individus plus agréables, plus respectueuses pour permettre in fine, l'évolution de la société ou seulement du groupe vers des rapports plus civiles et plus équilibrés sans avoir besoin de la crainte et de la soumission.



Dans le monde de professionnel, la politesse a sa part de responsabilité dans la réussite de l'entreprise. A titre, d'exemple, les 1,3 millions de mails de ENRON, qui a fait faillite en 2001 aux USA. Une étude a révélé qu'une dégradation du niveau de politesse dans les échanges était en rapport direct avec la dégradation des résultats.

Le manque de politesse entre les éléments d'un groupe augmentent la tension entre les éléments et vice versa, cette tension dégrade les rapports qui deviennent impolis. Cela peut se passer dans une famille, un club de foot, un quartier, un village, une ville, un pays dans un sens et dans l'autre.

Imaginons maintenant que nous souhaitions tous des rapports de politesse entre nous. De quoi aurions-nous besoin? De rien. Cela ne coûte rien.

Imaginons également qu'un jour nous aurons des Politesses pour contrôler et sanctionner les abus dans nos rues et nos avenues. Ce sera possible quand?

Igel