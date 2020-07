Billet matinal: Le plus grand virus qui détruit votre capacité intellectuelle, c’est de ne pas croire en vous-même.

Bonjour. Le vilain virus continue sa course à faire plus de victimes, gagne du terrain, la petite brise de mer tarde à venir, le ciel est couvert, le courant a été coupé et le taux d'humidité nous étouffe.

Les jeunes rejoignent leurs parents, après avoir longuement joué au jeu de la souris avec les forces de l'ordre dans toutes les plages.