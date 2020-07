Mizaru, Kikazaru et Iwazaru sont à Jijel

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : mercredi 15 juillet 2020 19:06 Mis à jour : mercredi 15 juillet 2020 19:06 Publication : mercredi 15 juillet 2020 19:06 Écrit par MedSouilah Affichages : 14

Il suffit de fermer les yeux pour que le problème disparaisse. Les oreilles aussi, et la bouche.

Trois règles pour que le Covid 19 disparaisse à Jijel. C'est ce que pensent les jwajlas quand ils arrêtent de nier son existence.

Tous les habitants de cette belle région se sont mis d'accord pour une fois: il n'y a pas de virus à Jijel et pour cette raison, tous continuent à vivre leur petit train train de vie sans rien changer. Les vieux et les plus jeunes. Pourtant, les chiffres sont là, disponibles au niveau national et mondial.

A croire que le bon Sens a fait un détour pour éviter Jijel. Faudrait-il que les hôpitaux des régions touchées organisent des journées portes ouvertes spéciales pour les jwajlas?

Tant de drames et de pertes et les jwajlas ne montrent aucun sens de la responsabilité sociale, aucun changement de comportement.

Surprenante attitude qui ne peut s'expliquer que par le phénomène mal interprété

Igel