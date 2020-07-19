El-Aouana ex:Cavallo: Le village se réveille encore une fois dans la tristesse et l’émoi…

Détails
Catégorie parente: ROOT
Catégorie : Local
Création : dimanche 19 juillet 2020 05:01
Mis à jour : dimanche 19 juillet 2020 11:15
Publication : dimanche 19 juillet 2020 05:01
Écrit par MedSouilah
Affichages : 25
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Le temps passe. Et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface.
Il est presque 05:00, je me réveille d'un long cauchemar.
En ces moments si difficiles, je désirais vous témoigner mon affection.
Je suis certain que vous serez réconfortés par l'amour de ceux qui vous entourent.
Hélas, chaque jour l'Algérie est en deuil, elle vient de perdre ses meilleurs fils, à cause de l'inconscience, l'aveuglement et la folie des uns, qui a malheureusement des conséquences malheureuses pour les autres...:-|
Je m'adresse à toute la population de Jijel et partout en Algérie, en particulier le village natal du défunt, notre ami le docteur Ahsene BOURAOUI, qui rejoint son père au paradis, tombé au champ d'honneur durant la révolution de 1954... Mes affectueuses pensées vous accompagnent et je vous souhaite tout le courage du monde.
  1. إنا لله وإنا إليه راجعون
  2. تعازينا لأهالينا ولكل سكان بلديتنا وولايتنا الحبيبة. Jijelinfo Med Souilah
 

Commentaires   

MedSouilah
# MedSouilah 19-07-2020 11:05
Condoléances: Le malheur qui vient de bouleverser la famille Bouraoui et proches m’a pétrifié, après le décès de notre cher ami le docteur Ahsene Bouraoui.
Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Soyez assurés de ma chaleureuse sympathie et de mon amitié.
Mon âme est triste et mon cœur douloureux :-|
MedSouilah
الموت يا صديقي حق...
ليس هُناك أشد قسوةً وألماً على الشخص أكثرُ مِن أن يسمع نبأ وفاةِ صديقٍ كان أقربُ مِن أخٍ له.
رحل صديقناالطبيب أحسن بوراوي من بينِ كُلِ الملايين، وتركنا نصارع أمواج المآسي والوباء، والله لا يُمكِن أن أنساك ولو بعدَ حين...
اللهم وسع له قبره واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره أول منازل بشراه وأول خطاه إلى الجنة... اللهم وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان...
صويلح محمد
MedSouilah
# MedSouilah 19-07-2020 11:02
L'enterrement du défunt BOURAOUI Hasene aura lieu ce jour a 11 heures au cimetière du centre ville de Jijel. :-|
جنازة المرحوم بوراوي حسان في المقبرة المركزية جيجل (البلاد).. اليوم الساعة 11 صباحا.
اللهم ارحمه واجعل قبره روضه من رياض الجنه...

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