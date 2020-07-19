El-Aouana ex:Cavallo: Le village se réveille encore une fois dans la tristesse et l’émoi…
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- Catégorie : Local
- Création : dimanche 19 juillet 2020 05:01
- Mis à jour : dimanche 19 juillet 2020 11:15
- Publication : dimanche 19 juillet 2020 05:01
- Écrit par MedSouilah
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- إنا لله وإنا إليه راجعون
- تعازينا لأهالينا ولكل سكان بلديتنا وولايتنا الحبيبة. Jijelinfo Med Souilah
Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Soyez assurés de ma chaleureuse sympathie et de mon amitié.
Mon âme est triste et mon cœur douloureux
MedSouilah
الموت يا صديقي حق...
ليس هُناك أشد قسوةً وألماً على الشخص أكثرُ مِن أن يسمع نبأ وفاةِ صديقٍ كان أقربُ مِن أخٍ له.
رحل صديقناالطبيب أحسن بوراوي من بينِ كُلِ الملايين، وتركنا نصارع أمواج المآسي والوباء، والله لا يُمكِن أن أنساك ولو بعدَ حين...
اللهم وسع له قبره واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره أول منازل بشراه وأول خطاه إلى الجنة... اللهم وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان...
صويلح محمد
جنازة المرحوم بوراوي حسان في المقبرة المركزية جيجل (البلاد).. اليوم الساعة 11 صباحا.
اللهم ارحمه واجعل قبره روضه من رياض الجنه...