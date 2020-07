Le train Jijel-Bejaia

Cette lecture ne prendra même pas une minute de votre temps.



Vivons un challenge de quelques minutes ensemble. Imaginons un train entre Jijel et Bejaia et ce qu'il apporterait à la population de notre belle région. Cela préserverait et sauverait un joyau commun pour le transmettre aux futures générations. Vous avez compris, il s'agit de notre corniche. Elle recèle des trésors de faune et de flore inestimables qui s'amenuisent d'année en année, la période la plus dévastatrice étant l'été. Projet coûteux et techniquement compliqué, direz-vous. Une voie même simple en contrebas de la route n'est pas envisageable actuellement. Impossible. En réalité, seuls nos ingénieurs pourraient répondre à cette question. Il est quand même pertinent de mentionner qu'en 1932, cela existait déjà.

Allons, trêve de rêve, imaginons plutôt un projet plus terre à terre et qui ne coûte presque rien. Une première et un exemple national. Une simple piste cyclable de l'université de Tassoust à Cavollo. Vous avez tous remarqué le nombre croissant de cyclistes dans la circulation. Cette formidable caractéristique de Jijel a toujours fait partie du quotidien. Il est agréable de voir le nombre de jeunes qui utilisent ce moyen de transport moderne. Cette piste réservée les protégerait des véhicules et ne serait que d'un grand bien pour toutes et tous. Nous pourrions même imaginer des policiers à vélo qui donneraient l'exemple.

