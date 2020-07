Le Bon Sens n'est pas obligatoire à Jijel

La lecture de ce billet prendra moins d'une minute de votre temps

Imaginons la douleur ressentie lors de la perte d'un être cher, proche. Cette sensation de profonde détresse provoquée par la disparition est innée chez nous les humains et même chez certains animaux. Certains d'entre nous ressentent cela même pour des personnes étrangères. Nous parlons alors de l'Etre Universel, celui qui ressent la création divine dans son intégralité.

Ce sentiment qui nous perturbe et nous terrasse lors de la perte d'un être cher, proche ou même simplement connu est ancré en nous depuis la nuit des temps. Certains diront que le destin a la place d'honneur dans ces drames, que tout est écrit et qu'il faut l'accepter.

Un policier à qui je faisais la remarque qu'il devrait porter la bavette réglementaire me répondit d'une manière très décontractée que quand l'heure sonne, ni la bavette ni autre chose ne pouvait changer le cours des choses. Cette réaction rejoint celle du destin cité plus haut.



Revenons maintenant à la Covid19. Au fait, pourquoi dit-on le Covid 19 au lieu de la Covid 19? Corona Virus Disease, veut dire Maladie du Coronavirus 2019, donc féminin, mais passons... Dans le cas d'une maladie mortelle, qui n'a ni médicament ni traitement, le but est de ne pas se mettre en situation de risque d'être contaminé ou de contaminer autrui. Il y a le cas de personnes âgées contaminées par leurs enfants, de médecins contaminés par leurs patients, de vendeur de marché contaminé par un client et de conducteur de bus contaminé par un passager. Il y a tous ces cas en Algérie comme dans le monde.

A Jijel, une ville épargnée, on a décidé de braver le virus, de défier le Bon Sens. Les plages sont vides mais toutes les routes du bord de mer sont pleines de voitures. Les gens vont se baigner sur les rochers, ce qui a l'effet contraire que celui voulu par les autorités car sur les rochers, la proximité est encore plus forte, les contacts plus importants. Les locations d'appartements tournent bien malgré une petite diminution suite à la retenue de gens de Bon Sens qui préfèrent rester chez eux. Pour ne pas se faire contrôler, ces vacanciers inconscients louent des voitures aux locaux pour ne pas se faire repérer. Mais le moment le plus dangereux reste le week-end quand les wilayas avoisinantes se ruent vers la mer. Alors tous les chemins mènent à Jijel.

Le Bon Sens dans nous avons vraiment besoin pour nous en sortir sans drame serait d'interdire la circulation les week-ends. Mais avons envie de Bon Sens? Est-ce obligatoire? Oui, mais pas à Jijel. Faites (plutôt ne faites pas) un saut au Camp Chevalier ou du côté des marchés, vous assisterez aux causes qui feront de Jijel la Capitale du coronavirus.

Stay Safe Stay Home.

Nb : ne regardons pas le nombre journalier de décès, regardons plutôt le nombre de cas confirmés chaque jour et imaginons le désarroi et l'inquiétude de celui qui se retrouve dans cette situation de risque. Évitons le risque, nous mettons en danger nos êtres les plus chers.

Igel