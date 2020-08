Notre club s'appelle...

Cette lecture ne vous prendra pas plus de 30 secondes de votre temps.

Nous faisons tous, chacun de nous, partie de quelque chose de plus grand. Nous faisons tous partie d'une famille, d'un quartier, d'un club, d'une entreprise, d'une culture, d'un monde.

Ayant reconnu cela, chacun de nous se doit de se poser la question de quoi il fait partie, dans quel club il joue, dans quelle entreprise il travaille pour gagner sa vie... et surtout comment il appartient à cette entité.

Les réponses seront multiples mais au final, nous faisons tous partie de la plus grande équipe, celle de la Création, celle qui s'appelle Ensemble.

A partir de là, il serait sain de savoir comment on joue dans ce grand club. Certains sont doués, d'autres moins mais contribuent à la solidité de l'ensemble. [i]Certains sont des membres forts et d'autres sont faibles mais ils portent les mêmes couleurs. D'autres, malheureusement nombreux, trichent. Ce sont eux qui affaiblissent l'Ensemble, qui chassent le courage d'avancer, qui dégoutent les autres. Ils font fuir les valeurs de notre quotidien et les transforment en simples dictons. On les reconnaît facilement. Vous avez beau nettoyer devant chez vous, si le voisin ne le fait pas, le vent aura vite fait de vous ramener ses ordures. Si vous lui parlez seul, il vous rira au nez. Prenez toujours un membre de votre club avec vous avant de vous confronter aux tricheurs. Prenez un membre de votre grand club, celui qui s'appelle Ensemble.

Igel[/i]