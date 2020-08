Hélas ! Hélas ! Quand on vois la pénétrante autoroutière abandonnée, les projets touristiques également abandonnés, le port d'El-Aouana aalih Ahkaya kebira, aucun hôpital pour l'avenir, le projet prévu a été abandonné, le projet de dédoublement de la route El Milia Cne et Mila abandonné, des barrages qui poussent comme des champignons et les citoyens sans eau, à l'exemple d'El-Milia, Texenna, et beaucoup d'autres communes... Aw zid Aw zid.