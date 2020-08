Zuckerberg Originaire de Guerroche

La lecture de ce petit texte ne vous prendra pas plus d'une minute de votre temps



Sommes- nous hors-champ? Manquons-nous de couverture? Avons-nous un bon réseau? Ces expressions sont devenues courantes. La "Connection" est devenue une denrée indispensable à la vie. Et même dans les montagnes de notre belle région elle devient une exigence et tout la monde la réclame comme un dû. Il y en a qui se déplacent des kilomètres pour pouvoir "se connecter".

Le verbe lui-même a évolué; on ne dit plus se connecter mais connecter ou plutôt "kounikti". Internet comme créateur d'illusion, de confusion? En tout cas Internet n'est plus réservé aux intellectuels, aux chercheurs aux services de l'US army. Non, même notre gardien de chèvres, en pleine forêt de Guerrouche a besoin de Facebook pour ne pas s'ennuyer avec ses boucs. Alors, sachant que la montagne de Guerrouche possède des chênes aux glands si sucrés que l'on croirait manger des châtaignes parfumées et que Zuckerberg veut dire Montagne de Sucre, le rapprochement expliquant l'engouement du gardien de chèvres pour Facebook, se confirme. Le fondateur de Facebook serait-il originaire de Guerrouche? Serait-il lui aussi de chez nous? Cela expliquerait le succès et le fanatisme effréné de nos gardiens de boucs, ces nobles et fiers représentants de notre culture, pour ce réseau virtuel, parfois gratuit et dans lequel vous êtes le produit, la chose que l'on commercialise. Alors, comme jadis on allait chercher l'eau à la source pour boire, cuisiner, se laver, aujourd'hui on va chercher la Connexion pour... allez savoir pour quoi.

Sérieusement... Ces bergers, fiers gardiens de nos montagnes n'ont pas de champ, ils manquent de couverture, leur réseau est faible et la moindre page met une éternité pour s'afficher. Cela les met dans une situation désavantageuse. Ils ne peuvent pas plonger dans la nouvelle drogue du fictif confortable et anonyme échappant ainsi au réel qui ne pardonne pas.

Ce changement brutal, cette distorsion des comportements et des mentalités fait partie du progrès dicté par une petite constellation de sociétés qui ont compris très vite comment prendre Internet en otage et le modeler au goût de leur gigantesque soif de contrôle et de gain. Cela est bien complexe, trop imbriqué pour y voir clair. Google, Amazon, facebook, Tiktok, Youtube font les lois, leurs lois.

Mais revenons à Jijel,. Cela ne vous fait pas penser à un phénomène bien de chez nous? Cela ne vous rappelle pas la page du développement qui tarde à s'afficher dans notre belle région et qui peut nous conduire à penser, par similitude, que nous sommes hors-champ, que nous manquons de couverture, que notre réseau est faible?

Pour remédier à cela, il faudrait installer des antennes.

Igel