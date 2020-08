Le Souffle de nos Libérateurs

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : samedi 8 août 2020 13:07 Mis à jour : samedi 8 août 2020 13:12 Publication : samedi 8 août 2020 13:07 Écrit par MedSouilah Affichages : 10

Ce petit texte ne prendra pas plus de 30 secondes de votre temps.



Nous sommes le 7 août de cette année 2020. Une année pleine de surprises, une année de crise. En principe, une telle situation provoque inévitablement des changement dans notre mode de réflexion, dans nos comportements individuels et de groupe si nous nous nous assimilons à une société évoluée et sainement constituée ou, du moins, une société qui aspire à mieux.

Ces photos ont été faites en rentrant à Jijel par l'ouest. Elles auraient pu être prises à l'est et au sud également, l'erreur n'aurait pas disparu.



C'est cela même, elles recèlent une erreur. Vous avez mis dans le mille: les fameux bouts de chiffons colorés hérités de l'époque coloniale et qui annoncent la saison estivale ne sont plus là. Le vent les a carrément déchiquetés pour les effacer du decor. Comme si ce vent était devenu le souffle de nos libérateurs, ceux et celles qui sont tombé(e)s pour ce pays.

[s]Cette action de chaque été qui ne fait que reproduire un geste dicté par l'autorité coloniale d'antan sert à remplir les poches de certains, sinon il ne serait point répète ad absurdum. Ne serait-il pas plus approprié de coudre des blouses et des tabliers pour les écoliers nécessiteux?

Think Well

Stay Home

Be Safe

Igel

[/s]