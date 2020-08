Sondage

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : mardi 11 août 2020 10:57 Mis à jour : mardi 11 août 2020 10:57 Publication : mardi 11 août 2020 10:57 Écrit par MedSouilah Affichages : 40

QUI ÊTES-VOUS ?

Vous nous rendez visite et nous en sommes très heureux. Nous vous voudrions mieux vous connaître pour mieux organiser le site et vous le rendre plus agréable et plus utile.

Pour cela, votre feedback est très important pour nous, il nous permet de nous améliorer en vous apportant plus de plaisir à votre visite. En répondant par des commentaires, par exemple :

A1 B2, etc.

Vous avez la possibilité de participer à ce projet d'amélioration du site

Vos réponses resteront anonymes et ne serviront qu'à l'usage interne de Jijel Info.

A- L'affichage de la page d'accueil est:

1. Rapide ¤

2. Lent ¤

3. Trop lent ¤

B- Le niveau d'actualité du contenu est:

1. Excellent ¤

2. Bon ¤

3. Dépassé ¤

C- Le traitement des sujets est:

1. Professionnel ¤

2. Amateur ¤

3. Défaillant ¤

D- Le contenu local :

1. Est à jour ¤

2. Est suffisant ¤

3. A des lacunes ¤

E- Vous consultez Jijel info:

1. Le matin ¤

2. Le soir ¤

3. Le week end ¤

F- Êtes-vous vous:

1. Homme ¤

2. Femme ¤

G- Êtes-vous âge (e) de:

1. Moins de 25 ans ¤

2. 26 à 35 ans ¤

3. 36 à 45 ans ¤

4. 46 à 55 ans ¤

5. 56 à 65 ans ¤

6. Plus de 65 ans¤

H- Êtes-vous:

1. Originaire de Jijel mais résident ailleurs en Algérie

2. Originaire de Jijel mais résident hors de l'Algérie

3. Originaire d'ailleurs et résident à Jijel

4. Originaire de Jijel et résident à Jijel

I- Dites-vous en quelques mots ce que vous souhaiteriez voir plus souvent sur Jijel Info

Igel