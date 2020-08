WHY JIJEL WHY?

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : vendredi 14 août 2020 19:51 Mis à jour : vendredi 14 août 2020 19:51 Publication : vendredi 14 août 2020 19:51 Écrit par MedSouilah Affichages : 5

La lecture de ce paragraphe ne prendra pas plus de 30 secondes de votre temps

Cette photo a été prise ce matin, en plein soleil. On y assiste à la vidange du conteneur destiné à la récupération des bouteilles en plastique situé près de l'hôtel Kotama, sur la promenade de la plage.

Les deux braves jeunes qui sont chargés de vider le conteneur sont obligés de faire le tri car nos concitoyens, toujours indomptables dans leur manque de civisme et dans leur bêtise rétrograde se permettent de jeter leurs ordures dans le même conteneur. Il faut savoir que la poubelle destinée aux ordures n'est qu'à quelques mètres de là, le geste devient clairement provocateur et insultant. Aucun membre d'une société saine ne devrait détourner le regard de ces actes anachroniques.

Les deux jeunes déclarent qu'ils sont confrontés à ce phénomène depuis le début de l'été et qu'ils ont été obligés de retirer des conteneurs de certains quartiers car ils avaient été transformés en poubelles.

Qui sont les auteurs de ces actes stupides qui nuisent à tous les efforts d'hygiène urbaine? Font-ils partie de nous? Difficile à croire. Est-ce là un simple geste irréfléchi? Il n'en reste pas moins reprimable. Faut-il passer l'éponge?

Quelques questions sont posées auxquelles il faut répondre:

1. Y a t-il une explication valable (hors celle très connue du manque d'education) à ce comportement?

2. Depuis quand cela est admis dans notre culture ?

3. Quelle est la manière la plus efficace d'effacer ces habitudes de la tête de ceux qui les ont?

Think Well

Stay Home

Stay Safe

Igel