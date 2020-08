Complétez l'année, svp

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : lundi 17 août 2020 19:08 Mis à jour : lundi 17 août 2020 19:13 Publication : lundi 17 août 2020 19:08 Écrit par MedSouilah Affichages : 13

La peur du week end sans voiture est-elle justifiée? C'est vrai que la nature humaine s'habitue à ses habitudes. A tel point que ces dernières prennent le dessus sur notre Bon Sens. Beaucoup de nos actes et de nos reactions sont les fruits de nos habitudes. La peur est une réaction ancrée en nous. Et la peur du manque est l'une des plus efficaces pour nous arrêter d'avancer. Imaginez un week end sans Internet et surtout sans la supérette Zuckerberg. C'est devenu tout simplement une cause de panique et d'histerie chez les enfants. Le jouet des grands, un peu plus concret, c'est la voiture, cette machine de métal et de plastique, bruyante, polluante et encombrante. Un week end sans elle provoque des cauchemars chez ses habitués.../

Et pourtant, elles se ressemblent toutes, propres quand lavées à l'eau potable dont certains manquent, fonctionnant grâce aux pires polluants, sales quand délaissées et dangereusement mortelles quand hors de contrôle. Ces voitures, il faut l'admettre, sont parfois des objets de passion. Elles sont belles, stylisées, des oeuvres d'art mais il y en si peu et elles sont alors excessivement chères. Imaginez tout le monde rouler en E-type décapotable et pourquoi pas, électrique. Un rêve ? Oui.

Nous nous rapprochons du rêve, voyons comment en toucher un. Imaginons un week-end de rêve, avec la famille, tranquille, les fenêtres grandes ouvertes. On entendrait le son des oiseaux en pleine citée, les enfants jouant librement dans la rue. On irait chercher l'eau à la source, faire une petite marche après les repas, faire un dessert, prendre le bus interplage pour sentir la fraîcheur de la mer ou le bus des cimes pour connaître les forêts qui nous entourent.

Nous sommes à Jijel, week-end sans voitures, nous sommes en l'an 20xx. Vous pouvez complétez l'année.

Igel