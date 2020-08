INFRASTRUCTURES PILLÉES, SACCAGÉES ET TOTALEMENT DÉLAISSÉES El-Milia, victime d’une gestion calamiteuse

La gabegie est le maître-mot dans la gestion de cette ville livrée à une tragédie qui ne dit pas son nom.

En cette matinée suffocante de ce mois d’août, la placette centrale de la ville d’El-Milia grouille déjà de monde. Le café Boulabiza, célèbre terrasse sous l’ombre d’arbres rafraîchissants, renoue avec ses clients après une fermeture de six mois pour cause de confinement. Devant cette terrasse, des bus s’arrêtent. Ils ne tardent pas à s’en aller dans un interminable chassé-croisé à la recherche d’un client qui n’est jamais roi ! Dans ces bus, c’est l’argent qui prime, pas le confort du client qui ne bénéficie d’aucun égard. D’emblée, cette matinée annonce la couleur avec son décor quotidien fait d’anarchie et d’insalubrité. Accentuée par un fort taux d’humidité, la chaleur est encore plus insupportable avec cette poussière qui vient se coller à la peau dans une ville poussiéreuse de bout en bout.

Dans ces conditions, transpirer, c’est devenir encore plus crasseux sous l’effet de ces particules de poussière, collant telle une fatalité par couches épaisses à la peau. Baptisée officiellement place des Martyrs et communément appelée La Place, cette placette est le lieu de rassemblement de ces hommes travaillant à la force de leurs bras. Pas loin d’eux, à l’angle d’un autre coin, des vieux retraités du régime français s’agglutinent dans des bousculades monstres devant la Badr. À l’instar des longues files d’attente qui se font jour depuis des semaines devant les bureaux de poste, ces vieux retraités se bousculent, à leur tour et à longueur d’année, devant cette banque pour le retrait de leur maigre pension. Une pension en euro, qu’ils échangent rapidement sur le perron même de cette agence bancaire contre des dinars auprès des cambistes qui leur miroitent leurs liasses de billets.

Tout autour, les trottoirs sont dévastés. Les odeurs répugnantes émanant d’un regard débordant d’eaux usées, juste au coin de la recette des impôts, polluent les lieux.

En plein centre-ville, l’image est d’une désolation extrême. La circulation n’obéit à aucune règle du code de la route. Elle ne s’en tient qu’aux caprices de conducteurs nerveux et surexcités dans un brouhaha digne des grands souks. Au fur et à mesure que les heures passent, le mercure grimpe et la température devient insupportable. Les nerfs sont à fleur de peau, pendant que le stress gagne les esprits les plus sereins dans un mouvement de la circulation encombré de bout en bout. Les trous, les nids-de-poule et les excavations en tous genres qui défigurent la route en plein centre-ville en rajoutent à cette surexcitation des automobilistes et des piétons.

La gabegie est le maître mot dans la gestion de cette ville, livrée à une tragédie qui ne dit pas son nom. Première victime de cette gabegie, le square d’à côté. Jadis coin de fraîcheur et de verdure, l’endroit est délaissé. Ses arbres et ses meilleures espèces végétales ont été décimés par un flagrant manque d’entretien qui n’en finit pas de le ruiner. D’ailleurs, de ce jardin, il ne reste plus rien. Baptisé au nom du valeureux martyr de la région Mohamed Saïdani, un brave et héroïque fidaï, qui a exécuté, un certain 27 janvier 1957, l’administrateur colonial de la ville dans son bureau, cet espace est totalement délaissé. Il symbolise l’état d’abandon qui n’a épargné aucun espace ni infrastructure. L’histoire de ce square est pourtant étroitement liée à cette ville. À son passé glorieux. À sa fraîcheur et à sa verdure. De tout cela, il ne reste pourtant plus rien.

De l’autre côté de cet espace, la salle de cinéma Afrique, jadis fierté de toute la ville, n’est plus qu’un… urinoir ! Transformée en dépôt d’ordures, cette salle symbolise encore plus la triste décadence de cette cité. Fermée depuis trois décennies, elle est encore loin d’éveiller les consciences, visiblement non concernées par le sort réservé à cet espace culturel. Et dire que les plus grands films qui ont marqué l’histoire du cinéma mondial et national y ont été projetés. C’était dans un moment de fierté qui a profité à une jeunesse qui ne se privait pas de voir et de revoir ces films. Passons, car l’histoire de ce cinéma ne s’arrête pas là. Elle concerne aussi le funeste sort réservé au stade communal. Baptisé au nom de Boudjemma Tahar, un autre martyr de la guerre de Libération, l’antre du football local est dans un triste état. Il ne reste de ce terrain que son tuf, qui rassemble des jeunes et d’anciens sportifs pour s’adonner à des parties de football. À l’image de toutes les infrastructures de cette ville, pillées, saccagées et totalement délaissées, ce stade ne fait pas exception à cette règle de destruction. Une règle érigée en mode de gestion calamiteuse des affaires locales. Et pour cause, toute cette ville est plongée dans la misère, la décadence et un état de ruine. Aucune portion de rue n’est praticable, pendant que tous les réseaux d’assainissement et d’AEP, qu’on tente de rénover par une opération qui bat de l’aile, rejettent tout sur les trottoirs.

Les immondices des poubelles éventrées aux quatre coins de cette ville tentaculaire ne font plus réagir le moindre responsable. Le commun des citoyens peut s’indigner à longueur de temps sur cet état de déchéance, mais en aucun cas il ne peut agir pour influer sur le cours des évènements. “Il n’y a pas d’autorité dans cette ville”, balance-t-on à longueur des discussions qui s’échangent dans les cafés. L’absence d’autorité est pourtant visible dans l’anarchie et le désordre qui se sont emparés de tout l’espace urbain de cette agglomération. Les dépôts d’ordures sont partout et les pénuries d’eau sont le lot quotidien des citoyens qui n’en finissent pas de courir derrière les citernes des colporteurs d’eau pour s’abreuver. Pendant ce temps, la gestion des affaires locales continue, de plus belle, d’ignorer les alertes lancées quotidiennement via les réseaux sociaux sur ce funeste état.

Ces voix d’alerte n’ont aucune chance de franchir les murs et les portes soigneusement fermées d’un exécutif communal qu’on change au gré des humeurs et des caprices du chef ! Les élus de l’instance communale tentent de se démarquer de cette situation et mettent tout sur le dos du premier responsable. Celui-ci continue pourtant d’agir comme si de rien n’était. L’APC a pourtant bénéficié d’une manne financière qui lui a permis de lancer de nombreux projets dont il ne reste que les traces d’une gabegie ruineuse. Deux jardins publics, et non des moindres, sont à ce jour fermés et abandonnés. Après avoir coûté de l’argent au contribuable, ils ont purement et simplement été transformés en dépotoirs, comme s’il ne manquait que cela pour polluer davantage la ville. Les routes aménagées à coups d’enveloppes budgétaires sont dévastées, et des trottoirs refaits à de multiples occasions, il ne reste que des pièces de carrelage qui se décollent les unes après les autres. Sans compter les projets d’amélioration urbaine ou d’éclairage public qui ont englouti de sacrés montants pour finir quasiment dans le même état qu’avant.

Sujet propose et transmis a la redaction par: Amor Z https://www.liberte-algerie.com/est/el-milia-victime-dune-gestion-calamiteuse-343907?fbclid=IwAR1WQlRbuh8rqLBgzPglujcAjzjA2IIh4qtATF3Iiozzixp6IouxHpXeCns