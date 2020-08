READY FOR ARIZONA épisode 2 saison1

Le 4 juillet passé, Jijel Info publiait un petit article intitulé READY FOR ARIZONA sur les conséquences d'un confinement sans règles, voire un déconfinement avec des règles qui risquaient de ne pas être appliquées et respectées comme on a l'habitude de voir. Cet article est toujours disponible à la lecture sur le site et l'état de fait qui y est décrit est devenu réalité. Jijel, destination de tous les Algériens en quête de fraîcheur et de baignade, dépasse la moyenne nationale de cas de Corona de très loin et les services de santé ont beaucoup à faire. La population, quant à elle, a abandonné tout Bon Sens, rejetant l'existence même du virus et cela pour les quelques dinars de location non déclarés, cela va de soit.

Le 6 juillet on a vu un autre article qui faisait part de la profonde inquiétude concernant le Bon Sens des gens qui accordaient plus d'attention aux moustiques qu'aux virus.

Le 9 juillet, un autre article faisait part de l'inquiétude à avoir en cas d'incendies et nous vivons ces drames programmés.

Le 14 juillet, un article proposait une solution douce et intelligente, sans aucun effet.

Le 15 juillet, un article essayait de faire comprendre que la politique des trois singes ne sert à rien et ce qui doit arriver arrivera si on ne fait rien.

Le 30 juillet, Jijel Info édite un article qui dénonce le rejet de Bon Sens de la population qui fonce tête baissée vers le risque de se mettre soi même et les autres en danger suite à un comportement irrationnel et une absence de décision saine.

IL DOIT Y AVOIR UN MOT OU UN ACTE POUR QUE LA POPULATION PRESENTE A JIJEL PRENNE LE PROBLEME AU SERIEUX MAIS NOUS NE L'AVONS PAS TROUVE.

DE TOUTE FAÇON, NOUS SOMMES OBLIGES DE CONSTATER QUE LE bon SENS SE FAIT TOUT PETIT A JIJEL

Igel