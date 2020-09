Le banc qui rend aveugle

Il était une fois un lieu magique. Une région aux montagnes hautes et verdoyantes. Les collines de cette belle région descendaient, arrondies par le temps et les éléments vers la mer nourricière. Les montagnes comme les collines étaient traversées de cours d'eaux cristallines dont la population vantait les bienfaits. Les gens qui habitaient cette région étaient fiers et accueillants. Tout a changé.

Tout a changé mais le lieux magique est toujours là. Il suffit de bien ouvrir les yeux, de réveiller les zones endormies du cerveau pour le retrouver. Cet endroit plein de trésors était très beau même s'il est vrai que chaque lieu de la terre peu- être un paradis pour celui qui le regarde avec les yeux qu'il faut.../

Les visiteurs de cette région avaient toujours vu ces richesses. Ils étaient nombreux à venir. Ils avaient toujours pris ce qu'ils pouvaient, tous, sans exception. Mais en partant, ils laissaient toujours leurs déchets et leurs ordures. Personne n'apportait rien à cette région. Les habitants de ce lieux magique lassés de voir les gestes nobles que chaque visiteur devait avoir envers le lieu qui l'accueille, se retrouvant toujours mis à l'écart, se fermèrent sur eux-mêmes dans un deuxième isolement après celui des montagnes.

Le progrès devint un mot dénué de tout sens chez eux. Ils regardaient le monde avancer sans bouger le petit doigt. Bien sûr, ils n'arrêtaient pas de débattre les grands événements du monde lointain, vrais ou faux. Mais pour ce qui les touche directement, de leur réalité, ils avaient perdu le goût puis l'habitude. Ils préféraient commenter et juger ce qui se passait ailleurs et oubliaient de réfléchir au devenir de leurs enfants, des générations futures. Ils se mirent à attendre que les solutions arrivent d'elles-mêmes et qu'ils n'aient pas à les inventer eux-mêmes. Ils ne constituaient plus de groupe, l'individu primait et ses intérêts aussi. Et quand cet individu réussissait à devenir commerçant ou fonctionnaire, sa plus grande réalisation consistait à se faire construire un petit banc en bois, toujours de la même forme et aussi bas que possible pour le mettre devant sa boutique et attendre le client. Les enfants de ces individus ont hérité de cette habitude. Seuls les bancs ont changé, ils sont maintenant en plastique mais toujours aussi bas, ce qui donne une posture indécente, indigne de l' Être. A force de ne rien vouloir voir, Ils devinrent aveugles et ne pouvaient plus voir le magnifique cadeau qui les entouraient. Le seul plaisir dans la vie consistait à s'asseoir sur le banc le plus bas pour ne plus avoir à se lever.

Un neurologe n'aurait pas de mal à prouver que la position assise associée au banc en bois et surtout à celui en plastique nuit au bon fonctionnement du cerveau et provoque cette maladie peu discutée chez les patients: la Procrastination, ou oblomovisme dont les Descriptions et Raisons Probables sont clairement éclairées dans Wikipedia.

