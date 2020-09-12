Les dangers du nid d’oiseau dans une cheminée.
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- Catégorie : Local
- Création : samedi 12 septembre 2020 12:14
- Mis à jour : samedi 12 septembre 2020 12:21
- Publication : samedi 12 septembre 2020 12:14
- Écrit par MedSouilah
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حذاري من مخاطر الغاز وندعو الجميع لاتخاذ الإجراءات الوقائية.
يجب فحص الشبكة الداخلية قبل استعمالها
والتقيد بالإيصالات الصحيحة والسليمة للمدافئ، لأنه يوجد أنابيب نحاسية مخصصة لايصال المدافئ بدل المطاطية التي تشكل خطرا على المواطن كما توضحه الصورة.
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