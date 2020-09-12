Les dangers du nid d’oiseau dans une cheminée.

Lorsque le conduit est bloqué, comme il peut l’être avec le nid d’un choucas, cela créé un risque majeur pour la santé des habitants. Du fait que le système d’échappement soit obstrué totalement ou partiellement, les émissions de gaz de la combustion ne peuvent pas s’échapper correctement du conduit de fumée. Le monoxyde de carbone, s’il entre dans votre salon, est très toxique. Entraînant l’asphyxie, le monoxyde de carbone peut vous mener à l’hôpital, et dans le pire des cas entraîner la mort...

حذاري من مخاطر الغاز وندعو الجميع لاتخاذ الإجراءات الوقائية.

يجب فحص الشبكة الداخلية قبل استعمالها

والتقيد بالإيصالات الصحيحة والسليمة للمدافئ، لأنه يوجد أنابيب نحاسية مخصصة لايصال المدافئ بدل المطاطية التي تشكل خطرا على المواطن كما توضحه الصورة.