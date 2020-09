L'AUTOMNE...LA NOSTALGIE...

Les nuages annonciateurs n'ont pas arrêté de défiler depuis une semaine comme des éclaireurs identifiant les cibles; et les cibles ce sont nos rues excavées,éventrées par les engins dans des opérations d'aménagement qui n'arrêtent pas de s'étirer en longueur... de temps !..., nos réseaux d'évacuation des eaux pluviales obstrués par les détritus et que les communes ne pensent à nettoyer qu'après les catastrophes... ce sont les amas de déblais jetés au bord des routes et qui, naturellement, font leur le proverbe qui dit que la nature a horreur du vide pour se préparer à remplir de mélasse les nids de poules et autres trous qui décorent nos chaussées, ce sont les fossés des bords de route jonchés de pneumatiques usés, de morceau de plaques de fibro-ciment, de cadavres d'animaux, de troncs d'arbres et qui feront barrage aux eaux pour les faire couler en milieu de route...