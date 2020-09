Après deconfinement et l’autorisation accordée aux transporteurs de reprendre leur activité, le secteur, il faut le dire rencontre beaucoup de difficultés et a de mal à retrouver son dynamisme habituel, ce qui a causé des désagréments et isolement des citoyens de Ziama pour rejoindre le chef lieu de la wilaya de Jijel, leurs établissements ou leurs lieux de travail, alors que la ligne Bejaia est toujours suspendue.