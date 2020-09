L'ESPOIR: Aidons le JOURNAL jijel.info

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : dimanche 27 septembre 2020 11:04 Mis à jour : dimanche 27 septembre 2020 19:28 Publication : dimanche 27 septembre 2020 11:04 Écrit par MedSouilah Affichages : 15

Bonsoir à toutes et à tous; Ce soir, je lance un appel à toutes nos chères lectrices et à nos chers lecteurs, que le journal: http://www.jijel.info/, nécessite une aide urgente et particulière de votre part.

Je m'explique: Il est vrais que je suis le seul restant dans l adm de ce journal, coté juridique, administratif et technique. Il est vrais aussi que je suis le seul gestionnaire: coté, maintenance, modération, rédaction, base de donnée, forum etc... En plus de la gestion et mise à jour de nos pages Facebook... Par absence ou manque de volontaires...

Hélas, je ne peux continuer seul, en plus des charges financières à savoir: 72 euros pour l’hébergement chez PlanetHoster au Canada, et le nom du domaine: 17 euros, sans compter la maintenance quotidienne, et la base des données par moi meme.

Ma question est la suivante: Peut t-on gérer un tel journal seul, sans aucune aide ?

Nos amis lecteurs qui avaient assurés la survie de ce site sont bien sur Igilgili, Daoud Nafaa, youcef H., Foughali durant les dernières années. Et, notre ami Pierre...

Il est urgent que d'autres amis volontaires viennent nous aider avec l’hébergeur ! Nous contacter ici pour vous donner les coordonnées d'accès ici:https://my.planethoster.com/

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

A tous ceux qui désirent nous rejoindre dans l’administration, la modération, le forum, mais surtout, dans la mise à jour du CMS joomla, et extensions. Je vous aiderais à se familiariser avec ce CMS, et encore rentrer en contact avec les experts de joomla. http://forum.joomla.fr

Nous contacter ici:

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.