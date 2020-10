Image du jour: Retour dans nos souvenirs

Retour au village natal. Les plus beaux souvenirs sont les oeuvres de nos aïeux...

La haut sur les hauteurs Jijelliens, dans toutes les mechtas, dans tous les douars, on découvre les maisons traditionnelles de nos parents tombant en ruines, abandonnées par leurs propriétaires durant la décennie noire.

Ah le bon vieux temps !

Je me souviens, durant les week-ends, et tout au long de l’année, les familles se rendent dans cette belle région, pour pique-niquer et cueillir, selon les saisons, des olives, des champignons, des glands et des châtaignes, des figues fraîches et de barbarie et autres produits forestiers que leur offrait généreusement cette montagne nourricière, où, les figuiers, les oliviers et les cerisiers prospèrent.

Aujourd'hui toute cette richesse, a été abandonnée...

Une seule question, un seul espoir qui me vient souvent à l'esprit: " nos enfants, pourront t-ils connaitre un jour, la terre de leurs ancêtres ?

Mon Dieu qu'allons nous laisser à ces enfants ?

Ne dit t-on pas que, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants...!

Partout à Jijel, El Milia à El Aouana en passant par El Ancer, Taher, Emir Abdelkader ou encore Djimla, Texenna, jusqu'à Ziama, , ces belles régions, sont très riches de culture et de traditions préservés à travers l'histoire...

صورة اليوم: العودة الي ذكريات زمان, إلى القرية الأصلية. أفضل الذكريات هي أعمال أسلافنا...

لاحظو جيدا كيف أنجزت البيوت الصغيرة المشيّدة بدفء قد انبعث من أيدي ساكنيها، فجعلها أجمل البيوت رغم بساطتها...

وهي أيضاً ما تراه العين من مساحات خضراء تفصل بين البيوت دون أن تفصل بين قلوب أصحابها.

Voilà comment sont construites ces anciennes et belles maisons de nos aïeux dans la montagne. هنا من خلال هذه الصور الجميلة جدا، هيا لنعرف كيف أنجزت البيوت عند أجدادنا بالجبال الشامخة... رحمة الله عليهم.

Vous avez Esskaf "السقف ".Esstah "والسطح " pour dormir, mais aussi au dessous Edday "اداي "pour sauvegarder les provisions comme l'huile d'olive etc... et quelques animaux pendant la révolution.

Ici aussi on peut voir Esskaf "السقف" et Alkantass "القنطاس", mais aussi Edakane "الدكان ", ou, l'on place les produits de poterie "أواني الفخار" etc...

Souilah Med Jijelinfo